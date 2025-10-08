България увеличи територията си с нови острови и полета

Кадър Нова

Сушата увеличи територията на България с нови острови и полета край Дунав.

Това лято река Дунав в българския участък достигна критично ниски нива. Заради маловодието край Лом водата се е отдръпнала десетки метри от защитните диги, а в коритото на реката са се появили цели острови. Само през последната седмица нивото е спаднало с над половин метър.

Жителят на Лом Тони Йорданов следи реката почти ежедневно. „Тук съм, стига да не съм на работа. Нивото е доста по-ниско. Дори в началото на юни беше още по-зле. Но щом няма дъждове – така ще е. От година на година все по-зле става“, споделя той пред NOVA.

Ниското ниво на реката засяга и местните рибари. „Има предимно дребна риба, уклей. Но времето и водата не са постоянни – днес се вдига, след ден-два пак спада. Това много влияе на риболова“, казва Емил Миланов.

Плитчините по течението на Дунав затрудняват и корабоплаването още от юли. Фериботът при Оряхово дори е спрял за няколко седмици.

„Характерното тази година е, че ниските води настъпиха твърде рано – още през юли. Това доведе до по-малко натоварване на корабите, тъй като те се съобразяват с плитчините, и до спад в ефективността на превозите“, обяснява инж. Тони Тодоров, директор на „Речен надзор“.

По думите му, при Лом нивото на Дунав това лято е паднало под 50 сантиметра над морското равнище – рекордно ниска стойност. Макар през последната седмица да има леко покачване, прогнозата сочи нов спад.

„Следващите десетина дни очакваме бавно понижаване. Няма опасност за хората, но тенденцията е трайна. Всичко това вероятно е свързано с климатичните промени“, допълва Тодоров.

Местните помнят и другата крайност – 23 април 2006 година, когато Дунав е достигнал 978 сантиметра над морското равнище.