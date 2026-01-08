България в топ 3 на държавите с най-ниска безработица в Европейския съюз

Пиксабей

България се нарежда сред челните места в Европейския съюз по най-ниска безработица. През ноември показателят е 3,5%. На първо място е Малта с 3,1%, а второто място се споделя от Полша и Чехия с по 3,2%.

В еврозоната сезонно коригираното равнище на безработица през ноември 2025 г. е 6,3%, което представлява спад спрямо 6,4% през октомври, но е леко по-високо в сравнение с 6,2% година по-рано. За целия Европейски съюз безработицата е 6,0% през ноември, без промяна спрямо предходния месец и над нивото от 5,8% през ноември 2024 г., показват данните на Евростат, цитирани от БГНЕС.

По оценка на статистическата служба през ноември 2025 г. без работа в ЕС са били 13,225 млн. души, от които 10,937 млн. в страните от еврозоната. На месечна база броят на безработните е намалял с 97 хил. в ЕС и със 71 хил. в еврозоната. В годишно сравнение обаче се отчита увеличение с 416 хил. души в ЕС и с 253 хил. в еврозоната.

Младежката безработица също показва леки подобрения спрямо октомври. През ноември 2025 г. 2,923 млн. младежи под 25 години са били без работа в ЕС, от които 2,318 млн. в еврозоната. Равнището на младежката безработица е 15,1% в ЕС при 15,2% месец по-рано и 14,6% в еврозоната спрямо 14,8% през октомври. На месечна база броят на безработните младежи е намалял с 44 хил. в ЕС и с 42 хил. в еврозоната, докато на годишна база се отчита увеличение съответно с 24 хил. и 11 хил. души.

По пол през ноември 2025 г. равнището на безработица в ЕС е 6,2% при жените и 5,8% при мъжете, без промяна спрямо предходния месец. В еврозоната безработицата сред жените е 6,5% при спад от 6,6% през октомври, а при мъжете остава 6,1% без месечна промяна.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!