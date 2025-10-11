България вече губи с 1:3 от Турция

кадър: БНТ

България и Турция играят при 1:3 в световната квалификация на стадион "Васил Левски" в София. Звездата Арда Гюлер даде аванс на гостите в 11-ата минута. Нашите обаче изравниха бързо с попадение на Радослав Кирилов след 120 секунди. в началото на второто полувреме Виктор Попов си вкара автогол и турците отново поведоха. В 53-ата минута звездата на Ювентус Кенан Йълдъз реализира трети гол в българската врата, предаде Спортал.

На вратата на България застана Димитър Митов от Абърдийн, който смени досегашния титуляр Светослав Вуцов.

Зад нападателната линия стартира Кристиян Стоянов от Славия, за когото това беше дебют с националната фланелка. Кирил Десподов, Радослав Кирилов и Марин Петков поведоха атаката на нашите.

Под рамката на комшиите се появи Угурджан Чакър от Галатасарай, за когото в последните дни се смяташе, че е контузен, но пък взе участие във вчерашната пресконференция. Сред титулярите бяха още куп турски асове: Арда Гюлер, Хакан Чалханоолу, Кенан Йълдъз и др.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!