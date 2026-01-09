Пиксабей

България вече издава визи за дигитални номади, каза пред БНР Александър Нуцов - изпълнителен директор на BESCO - Българската предприемаческа асоциация.

"Визата беше приета в парламента през лятото. Вече работи. Хората могат да кандидатстват и да дойдат в България", заяви той.

По думите му България е страхотно място за дигиталните номади. И обясни, че това се дължи на много фактори:

"Едното е красивата природа. Има много общности от предприемачи, хора, които са в креативните индустрии, в технологичните индустрии, които не просто работят от разстояние, а те се опитват да създадат приятелства, да създадат общности. В България има много такива места - както по планините, така и по морето - места, където хората се събират да работят, а в същото време да създават приятелства, контакти, връзки, да се наслаждават на природата, културата, историята на България".

В предаването "Хоризонт до обед" Нуцов посочи, че няма статистика колко дигитални номади идват в България, защото хората от ЕС пътуват свободно и няма как да бъдат измерени.

С новото разрешение за пребиваване обаче вече ще можем да привличаме и хора от целия свят, отбеляза той и допълни, че по различни данни в света има между 30 и 50 млн. дигитални номади.

"Ние, вече редом до други европейски държави и общо около 60 държави в света, ще можем да се конкурираме, за да ги привличаме тези хора в България. Броят е голям. България е много разпознаваема дестинация за дигиталните номади. С визата в момента ние отваряме възможността още повече хора да дойдат, да опознаят България и да я промотират след това. Вярваме, че ще мултиплицираме ефекта".

По думите на Александър Нуцов номадите се застояват няколко месеца до година в една държава - зависи как хората се чувстват на дадено място. С новия инструмент те ще могат да остават до 2 години у нас. За нашата страна това ще означава няколко неща, изтъкна той и изброи:

"Това са приходи за българската икономика. Те обикалят по планини, по морето, по по-интересни градове и харчат парите си там, което би допринесло за регионалното развитие. Това са хора, които внасят знание - често такова, което липсва в България. Те споделят своя опит. Не на последно място означава и повече инвестиции".

Нуцов очаква, че ще отнеме месеци - няколко години, докато се завърти колелото. По думите му конкуренцията е много голяма на Балканите, но според него ние имаме много предимства.

"Дигиталното номадство се превръща в нещо, което свързва хората по света", обобщи той.

