България влиза в топ на 5 на Европа по капацитет за съхранение на енергия

Пиксабей

Налице е силен инвеститорски интерес към съхранението на енергия, а България е сред европейските новатори по скорост на развитие на системите за съхранение, стимулирана от пазарната ситуация, нуждата от гъвкави мощности и добре премерените схеми за подкрепа. Това каза инж. Мартин Георгиев, главен оперативен директор и член на съвета на директорите на "Електрохолд Трейд", в предаването "Чиста енергия" на Bloomberg TV Bulgaria.

„България е на европейско ниво по иновации и се очаква до шест месеца да влезе в топ 5 на Европа по инсталиран капацитет за съхранение“, прогнозира експертът. Той обясни, че това предстои след реализация на проектите за инсталиране на системи за съхранение на електроенергия.

Инж. Георгиев поясни, че енергийният ни пазар, що се отнася до инсталирани мощности в момента, е 0,2% от европейския, но със системите за съхранение ще влезне в топ 5 на нивото на Германия, Италия, Франция.

„Българските системи вече внасят фотоволтаична електроенергия от съседни страни, съхраняват я и я отдават при недостиг, намалявайки вноса на скъпа газова енергия“, даде пример мениджърът.

Той подчерта, че за енергийната трансформация вече не говорим в бъдеще време. „Тя се случва тук и сега и променя не само начина по който произвеждаме и използваме енергия, но и стратегическата сигурност на държавите“, коментира той.

Инж. Георгиев посочи, че страната ни е част от тази промяна, а "Електрохолд" активно инвестира wyв възобновяеми източници и системи за съхранение на енергия.

"Енергийната трансформация се движи с доста бързи темпове, които се ускоряват във времето. Близо 50% от инсталираните мощности в Европа вече са от възобновяеми енергийни източници, което е ясен знак за посоката, в която се движи енергетиката в света“, добави мениджърът.

По думите му за последните 10 години са инсталирани около 600 хиляди мегавата възобновяеми енергийни източници и това е свързано и с намаляване на наличните мощности от конвенционални енергийни източници.

Мартин Георгиев определи бъдещето на енергетиката в нискоемисионните източници, които са свързани с ниско отделяне на въглеродни емисии при своето производство. Той отбеляза, че всяка нова технология и промяна се движи със своите предизвикателства. „Основното предизвикателство пред енергията от възобновяеми енергийни източници е, че тя е трудно прогнозируема“, обясни той.

Инж. Георгиев напомни, че конвенционалните енергийни източници са контролируеми и произвеждат тогава, когато има най-голяма нужда – по-лесно се управляват от системните оператори в съответствие с пазарните сигнали, докато възобновяемите енергийни източници много зависят от климатичните условия и затова е толкова важно съхранението на енергия.

Що се отнася до визията за българската енергийна система след 10 години, той очаква, че ще се достигне близко до нулевото ниво на въглеродни емисии. „Енергийният микс ще бъде балансиран, включващ ВЕИ, съществуващи и евентуално нови ядрени мощности, както и ключова роля на ВЕЦ и ПАВЕЦ за балансиране на системата“, прогнозира Мартин Георгиев.

