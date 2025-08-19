реклама

България забрави за пантерата, но друг хищник се появи на плажа

19.08.2025 / 12:03 0

Пиксабей

Животното обикаля между скалите и не напада никого

Вълк се появи на плажа в Черноморец!, пише България днес.

Дребното сиво животно, ако съдим по вида му - изпосталяло от глад, върви кротко по плажа посред бял ден. Вълчето пристъпва между малките скали между брега и плажната ивица, като дори леко навлиза във водата. Изражението му е на животно, търсещо не само храна, но и спасение. Това е отговорът на загадката защо хищник ще избере морския бряг, при това - в населено място и в активния сезон. Засега липсват данни вълчето да е нападнало някого от местните хора или от многобройните летовници.

