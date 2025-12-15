България загуби известен професор с принос за опазването на Мадарския конник
Мая Иванова. Снимка: pixabay
Напусна ни проф. Валентин Тодоров. Дългогодишен преподавател в катедра „Реставрация", който има значителен принос в подготовката на специалисти в областта на реставрацията. Проф. Тодоров е автор на редица научни публикации и има сериозен принос в изследванията и опазването на Мадарския конник, Александровската гробница и редица други обекти от културното ни наследство, съобщиха от катедра "Реставрация" към Националната художествена академия.
Дъщеря му Биляна Тодорова споделя:
Поклон пред светлата му памет!
Така искам да го помнят.
Професор.
Усмихнат.
Голям и достоен човек.
Татко ме научи, че човекът не се мери по титлата си, а по начина, по който върши това, което му е поверено.
Няма „малка“ работа.
Има работа, свършена със съвест, чест и достойнство.
Дори и да е миене на чинии.
С дълбока тъга споделям, че баща ми, професор Валентин Тодоров, си отиде от този свят.
Опелото ще се състои на
16.12 от 14:00 ч.
в църква „Св. Георги“, гр. София
Светъл да е пътят му!
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!