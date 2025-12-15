България загуби известен професор с принос за опазването на Мадарския конник

Мая Иванова. Снимка: pixabay

Напусна ни проф. Валентин Тодоров. Дългогодишен преподавател в катедра „Реставрация", който има значителен принос в подготовката на специалисти в областта на реставрацията. Проф. Тодоров е автор на редица научни публикации и има сериозен принос в изследванията и опазването на Мадарския конник, Александровската гробница и редица други обекти от културното ни наследство, съобщиха от катедра "Реставрация" към Националната художествена академия.

Дъщеря му Биляна Тодорова споделя:

Поклон пред светлата му памет!

Така искам да го помнят.

Професор.

Усмихнат.

Голям и достоен човек.

Татко ме научи, че човекът не се мери по титлата си, а по начина, по който върши това, което му е поверено.

Няма „малка“ работа.

Има работа, свършена със съвест, чест и достойнство.

Дори и да е миене на чинии.

С дълбока тъга споделям, че баща ми, професор Валентин Тодоров, си отиде от този свят.

Опелото ще се състои на

16.12 от 14:00 ч.

в църква „Св. Георги“, гр. София

Светъл да е пътят му!

