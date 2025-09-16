България загуби полковникът с окарината

С много болка и тъга съобщаваме, че на 16 септември 2025 г. на 93-годишна възраст почина най-възрастният почетен гражданин на община Мездра - о. з. полк. инж. Георги Димитров (1932-2025 г.), пионер на българската радиолокация и доайен сред народните инструменталисти в България, пише Блиц.

Георги Димитров Тодоров е роден на 2 май 1932 г. в с. Типченица, Врачанско.

Основно образование завършва в родното си село, а средно - в гр. Мездра. През 1952 г. завършва с пълно отличие Военното артилерийско училище в Шумен и е произведен в звание лейтенант, след което е кадрови военнослужещ в поделенията във Враца, Плевен, Ловеч и Харманли.

През 1965 г. се дипломира като инженер майор от Ракетните войски за Противовъздушна отбрана (ПВО) и в продължение на 15 години (1965-1980 г.) е преподавател по дисциплината „Основи на радиолокацията“ във ВНВАУ „Георги Димитров“ - Шумен.

По време на кадровата си военна служба в Българската армия участва активно в нейното развитие и изграждане, както и в обучението и възпитанието на стотици военни инженери за ПВО.

Автор е на учебника за ВУЗ „Основи на радиолокацията“ (Държавно военно издателство - София, 1971 г.).

През 1980 г. преминава в запаса с чин полковник, след което до 1992 г. споделя знания и опит като началник отдел „Радиолокационна техника“ в Националната служба за борба с градушките и като старши инструктор за радари за ВМС в Института по специална електроника - София.

След пенсионирането си живее в с. Лик, община Мездра.

От 1976 г. до 2022 г. е неизменен участник в Националния събор на народното творчество в Копривщица - от третото до дванайстото му издание (вкл.). При всяка една от десетте си изяви на събора като народен инструменталист - свирач на окарина, е награждаван със златни медали, плакети, дипломи или грамоти „за постижения в представянето“.

След пенсионирането си в продължение на повече от три десетилетия е самодеец към НЧ „Наука-1919“ - с. Лик. Представя лижкото читалище и община Мездра в шест издания на Националния събор на народното творчество в Копривщица, както и в редица други фестивали, конкурси и събори. Свири съпровод на Детската група за автентичен фолклор към читалището, с която печели множество награди на национално, регионално и местно ниво.

„Полковникът с окарината“ Георги Димитров е доайен сред народните инструменталисти у нас. Неговият принос за съхраняване, опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство на България - и по-специално на фолклорното музикално изкуство, е безценен.

С Решение №457/ 20.04.2022 г. на Общински съвет - Мездра Георги Димитров е удостоен със званието „Почетен гражданин на община Мездра“ за неговите изключителни заслуги и особен принос в духовния живот на общината.

Отиде си един добър, сърдечен, природно интелигентен човек, пламенен родолюбец и самобитен изпълнител на автентична народна музика, който се ползваше с уважение в обществото и оставя трайни следи в българската военна наука и история, както и в духовния живот на община Мездра и на нашата страна.

Всеотдаен във всичко, с което се занимаваше, той е пример за подражание в сърцата на всички, които го познаваха.

Почивай в мир, Бай Георги!

Поклон пред светлата ти памет!

Община Мездра и Общински съвет – Мездра поднасят най-искрени съболезнования на близките, роднините и приятелите на починалия!

Поклонението ще се състои на 17 септември 2025 г. (сряда) от 11:00 часа в дома му в с. Лик, община Мездра, а погребението е от 12:00 часа в гробищния парк на селото.

