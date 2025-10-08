България застава пред съда на ЕС заради командировките в автомобилните превози, оръжия, посегателство над деца и електроенергия

Пекселс

Европейската комисия представи днес данни за четири наказателни процедури срещу България. По една от тези процедури срещу нашата страна ЕК предявява иск в Съда на ЕС.

Комисията внася иск срещу България и Португалия затова, че не са въвели напълно европейските правила за командироването на шофьори в автомобилните превози. Правилата на ЕС засягат социалното законодателство и късното им приложение е свързано със справедливото възнаграждение на труда, се посочва в съобщението, предаде БТА. Крайният срок за въвеждане на законодателните промени беше 2 февруари 2022 г., като България и Португалия остават единствените две държави от ЕС, за които е установено нарушение. Комисията оценява усилията на властите досега като недостатъчни и затова предлага съдът да наложи глоби. ЕК отбелязва, че промененото общо законодателство защитава лоялната конкуренция с премахване на незаконния труд.

ЕК открива наказателни процедури срещу нашата страна, Дания, Франция и Кипър, за да въведат правилно европейските изисквания за огнестрелните оръжия. Тези изисквания определят общи минимални стандарти за придобиване, притежание и търговска размяна на граждански огнестрелни оръжия, например използвани за спортна стрелба и лов. Европейските правила са насочени срещу престъпни действия и незаконна търговия с тези оръжия. Посочените четири държави имат два месеца за отговор, а след това наказателната процедура може да продължи.

Комисията продължава наказателните процедури срещу България, Ирландия и Испания за неправилно въвеждане на правилата на ЕС за сексуалното насилие над деца. Според правилата на ЕС сексуалното насилие над деца, сексуалната експлоатация на деца и материалите за сексуално насилие над деца, са престъпление. ЕС въведе минимални правила за определението за престъпления и наказания. В срок до два месеца посочените държави трябва да изпратят отговор и да предприемат необходимите мерки, иначе може да бъдат изправени пред Съда на ЕС, се посочва в съобщението.

ЕК започва наказателни процедури срещу нашата страна и Хърватия, за да изпълнят задълженията си за докладване според правилата за вътрешния пазар на електроенергия. Сроък бе до 1 януари 2025 г., за да се създаде конкурентен, насочен към потребителите, гъвкав и недискриминационен пазар на ток. Всички държави в ЕС бяха длъжни да съобщят на ЕК мерките за надзор на ценообразуването на тока, включително оценка за напредъка при постигането на ефективна конкуренция между доставчиците и преход към пазарни цени. България и Хърватия все още не са представили доклади и ЕК им дава срок от два месеца, а след това може да продължи с наказателната процедура.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!