Българка: Закупих първия стартов пакет в моето село

Магдалена Вълова съобщи в социалната мрежа.

Бог да пази България!

Днес закупих първия стартов комплект,в моето с.Дисевица.

Тя обаче не е очаквала това, което ще се разрази в коментарите.

Аз съм възмутена, толкова нападки от хора на които не съм сторила нищо.

Но и благодаря на малкото хора, които ме разбраха правилно.

Ето част от коментарите. Голяма част наистина са необясними:

Глупостта няма нужда от разбиране, а от съчувствие, госпожо. Искрено ви съчувствам.

Не е нужно всичко да се снима във фейса.да бе мирно седяло......

Чувството сигурно е невероятно да дадеш 20 и да вземеш 10, но още по-хубаво е да дадеш 10 и да вземеш 20 както беше досега, но само чужденците знаят колко е хубаво това чувство хахха жалко, че вече няма да се усеща така, а скапаното евро ще затрие България и народа.... Но за това сами сме си виновни.

Бог да пази България, па търчи да купи новата валута.

Така ли не разбра, че това е първият им ход да ви приберат парите.

Докъде стигнахме , да си купуваме стотинки !!

Аз не виждам защо трябва да обиждаме жената. Дали подкрепяме или не еврото в случая не е темата. Очевидно ще ни се наложи да го ползваме. Няма нищо лошо в това да се подготви. Така или иначе преходът ще бъде труден в големите градове, за малките населени места просто не ми се мисли какъв кошмар ще е.

