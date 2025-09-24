Българка е най-добрата жена - биофермер в ЕС за 2025 г.

снимка: Европейска комисия

Българка е най-добра жена - биофермер в Европейския съюз за тази година. Миналата година България имаше финалистка в конкурса - Благовеста Василиева.

Сега обаче българка е победителка - Албина Ясинская, собственик и управител на биоферма "Розино", която е създадена през 2012 година.

Биологичното стопанство е в Розовата долина и има затворен цикъл на производство - от отглеждането на животните, до преработката и предлагането на готовия продукт.

Ясинская грабна наградата в конкуренция със земеделски производителки от Франция и Финландия.

Наградите на ЕС за биологично производство се дават в 6 различни категории. Конкурсът се организира от Европейската комисия и още няколко европейски институции и организации, предаде БНР.

