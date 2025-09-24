Българка е най-добрата жена - биофермер в ЕС за 2025 г.
снимка: Европейска комисия
Българка е най-добра жена - биофермер в Европейския съюз за тази година. Миналата година България имаше финалистка в конкурса - Благовеста Василиева.
Сега обаче българка е победителка - Албина Ясинская, собственик и управител на биоферма "Розино", която е създадена през 2012 година.
Биологичното стопанство е в Розовата долина и има затворен цикъл на производство - от отглеждането на животните, до преработката и предлагането на готовия продукт.
Ясинская грабна наградата в конкуренция със земеделски производителки от Франция и Финландия.
Наградите на ЕС за биологично производство се дават в 6 различни категории. Конкурсът се организира от Европейската комисия и още няколко европейски институции и организации, предаде БНР.
