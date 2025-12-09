реклама

Българка гледа "Формула 1" от хотелска стая за 10 хиляди евро на вечер

09.12.2025 / 20:58 2

Пловдивският модел Драгана Спасовска беше част от ВИП публиката на Формула 1. Красавицата от години живее и работи в Дубай и така успя да си уреди едно от най-луксозните и престижни места за зрители на състезанието - легендарния хотел W Abu Dhabi - Yas Island - единственият хотел в света, който е обърнат директно към пистата Yas Marina, пише Марица

Оттам състезанията могат да се гледат буквално рамо до рамо със световни звезди, бизнесмени, милионери и някои от най-влиятелните имена в спорта, а Спасовска изживя целия блясък и ексклузивност от първия ред - с панорамна гледка към състезателните коли, прелитащи покрай прозорците на хотела.

От хотелска стая с цена 10 хиляди евро на вечер Спасовска изгледа победата на Верстапен, както и триуфма на Ландо Норис, който завърши трети в състезанието, но стана световен шампион. Пловдивчанката привлече вниманието както на местни, така и на чуждестранни гости, които я разпознаха като част от международната модна сцена, доминираща в Дубай със стил и елегантност. 

Енергията в W Abu Dhabi беше наравно с най-големите спортни зрелища в света. Луксозните тераси бяха препълнени с елита на развлекателната, спортната и бизнес индустрията, а звукът на двигателите на Формула 1 допълнително нажежаваха атмосферата.

Преди година пловдивската хубавица също наблюдава състезанието в Абу Даби. След края на надпреварата тогава Драгана отиде във ВИП участъка, където бяха събрани световни шоу звезди. Тя успя да се снима с холивудския актьор Стивън Сегал​ и дори да размени няколко думи с него. 

 

