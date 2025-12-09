Българка гледа "Формула 1" от хотелска стая за 10 хиляди евро на вечер
Кадър Фб
Пловдивският модел Драгана Спасовска беше част от ВИП публиката на Формула 1. Красавицата от години живее и работи в Дубай и така успя да си уреди едно от най-луксозните и престижни места за зрители на състезанието - легендарния хотел W Abu Dhabi - Yas Island - единственият хотел в света, който е обърнат директно към пистата Yas Marina, пише Марица
Оттам състезанията могат да се гледат буквално рамо до рамо със световни звезди, бизнесмени, милионери и някои от най-влиятелните имена в спорта, а Спасовска изживя целия блясък и ексклузивност от първия ред - с панорамна гледка към състезателните коли, прелитащи покрай прозорците на хотела.
От хотелска стая с цена 10 хиляди евро на вечер Спасовска изгледа победата на Верстапен, както и триуфма на Ландо Норис, който завърши трети в състезанието, но стана световен шампион. Пловдивчанката привлече вниманието както на местни, така и на чуждестранни гости, които я разпознаха като част от международната модна сцена, доминираща в Дубай със стил и елегантност.
Енергията в W Abu Dhabi беше наравно с най-големите спортни зрелища в света. Луксозните тераси бяха препълнени с елита на развлекателната, спортната и бизнес индустрията, а звукът на двигателите на Формула 1 допълнително нажежаваха атмосферата.
Преди година пловдивската хубавица също наблюдава състезанието в Абу Даби. След края на надпреварата тогава Драгана отиде във ВИП участъка, където бяха събрани световни шоу звезди. Тя успя да се снима с холивудския актьор Стивън Сегал и дори да размени няколко думи с него.
