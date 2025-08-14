Българка на 61 години е загинала в катастрофа с пожарен камион в Гърция

Снимка: Пиксабей

Българка на 61 години е загинала от раните си, след като управляваният от нея автомобил се е сблъскал с пожарен камион в Кератеа, южно от гръцката столица Атина, съобщи електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини".

Инцидентът е станал в сряда следобяд. Жената е била транспортирана към болнично заведение в Атина, но е починала скоро след пристигането си там, предава БТА.

Двама пожарникари, които са се намирали в камиона при сблъсъка, са пострадали леко и са били транспортирани към друго болнично заведение.

От гръцката полиция съобщиха, че шофьорът на пожарния камион е бил арестуван и по-късно освободен по заповед на прокурор.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!