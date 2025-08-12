Българка от Крупник сбъдна мечтата си

Редактор: Недко Петров

Невероятната история на жена от Крупник показа, че където и да ходи българина, у дома му е най-добре. Благовеста учи в Германия и прави кариера там. Намира и мъжа на живота си Берхард, и приема фамилията му Вегнер. Двамата имат всичко, за да живеят добре, тъй като все пак са на високи позиции като маркетинг мениджъри. Имат и две страхотни деца.

След 21 години в странство обаче Блага решава да доведе семейството в родината си, и това се оказва повратна точка за тяхното бъдеще. Защото на тримата не им отнема много време, за да разберат, че мястото им е тук.

Благовеста става част от IT сектора, и разбира, че удовлетворението да прави нещо по-различно, което също й носи високи доходи, ще я задържи в родното й място.

Берхард също се адаптира към България, след като отваря фурна за хляб. Отглежда и зеленчуци, а домашният суджук дотолкова го пленява, че вече не иска да се връща в Германия.

Съпрузите живеят щастливо на втория и третия етаж в семейната къща заедно с родителите на Блага. Първият се обитава от нейния брат и семейството му.

Сега мога да приказвам с моята баба всеки ден. Мога да я видя на обяд и на вечеря, а когато идвах от Германия, я виждах само два пъти в годината. А аз все пак нося нейното име, и тя е отгледала четири много готини деца, признава Блага.

А Берхард допълва в „Да хванеш гората“: Хората в Крупник са добри, а животът с три генерации не е лесен, но е интересен.

