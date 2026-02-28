Българка от Тел Авив: Живеем с усещането, че това нямаше как да ни се размине

кадър Нова телевизия

„В момента сме в бомбоубежището, защото имаше сирени в Тел Авив. Първо в 8:30 часа ни събудиха с предупредителна сирена, че са започнали операцията. Преди 15 минути имаше сирена над Северен Израел към Хайфа и целия район там. Не дават информация за сега какво се е случило. От 5 минути имаме сирена за ракетни атаки от Иран в много райони на Тел Авив”, това разказа по Нова телевизия Ирина Бакалов, която живее в Тел Авив.

По думите ѝ всички хора са предупредени да бъдат в близост до бомбоубежище или до място, къдете могат да се укрия. "В момента по телевизията показват как подземните станции на метрото в Тел Авив е пълно с хора, които се крият там”, каза тя.

Тя сподели още, че през последно време страхът не е напускал гражданите на Израел. „Ние живеем от доста време с очакването, че ще се случи. Всички знаехме, че няма как да се размине този път. Самият ирански народ и ние също го желаем. Може би е по-добре да живеем още малко в този ужас и след това да настане спокойствие”, сподели Ирина.

