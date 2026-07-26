Българка почина след 13-часова операция в Истанбул

Снимка Пиксабей, илюстративна

Министерството на здравеопазването на Турция разследва смъртта на 47-годишна българка, оперирана в частна болница в Истанбул, съобщи турската агенция Демирорен (ДХА). Експертното заключение установи, че хирургът е действал „небрежно и без необходимата предпазливост.

47-годишната българка Иванка Йорданова, която се лекувала от рак на черния дроб близо година, почина след 13-часова операция в частна болница в Истанбул.

Турското Министерство на здравеопазването проведе официална проверка на случая. Експертното заключение съдържа сериозни критики към професора по обща хирургия С. Й., който е извършил операцията.

Според разследването Иванка Йорданова намери хирурга чрез интернет реклама и го контактува за преглед. Тя пристигна в Истанбул със съпруга си Калоян Михайлов, като донесе всички свои предишни медицински документи.

Лекарят препоръчал първоначално медикаментозно лечение, последвано от операция след три месеца. Пациентката приела плана и през април 2025 г. започнала терапията. На 29 юли 2025 г. се подложила на крайно сложна хирургична процедура, която продължила около 13 часа.

След операцията Иванка Йорданова била преместена в интензивното отделение, където починала в същия ден.

Семейството твърди, че въпреки техните настояния не е била проведена съдебномедицинска аутопсия.

Впоследствие останките на Иванка Йорданова били транспортирани в България и погребани там.

Чрез своя адвокат семейството подало жалба с твърдение, че е възможно да е приложено неправилно медикаментозно лечение. Това послужило като причина за начало на официална проверка от турското Министерство на здравеопазването.

При проверката били събрани обяснения от хирурга, директора на болницата и неговия заместник. Лекарят категорично отрекъл обвиненията, като заявил, че пациентката е имала рак в трети стадий, получила е необходимата информация за рисковете и е дала съгласие за лечението, пише Блиц.

По неговите думи са проведени няколко изключително сложни хирургични процедури, след което пациентката е развила тежко нарушение на кръвосъсирването (ДИК синдром) и е починала в интензивното отделение.

Ръководството на болницата също защити своите действия. Директорът заявил, че всички необходими медицински и административни процедури са били спазени, а хирургът е работил като външен специалист, който периодично извършвал операции на собствени пациенти в лечебното заведение.

Най-критичните констатации обаче се съдържат в заключението на независимата експертна комисия, назначена от Министерството на здравеопазването.

Според експертите при толкова сложен случай не е била осъществена пълна предоперативна подготовка, не е било свикано задължителното лекарско обсъждане на случая, а както преди, така и след операцията са допуснати действия, определени като непрофесионални.

В заключението изрично се посочва, че хирургът е проявил небрежност и липса на необходимата предпазливост, поради което срещу него следва да бъде образувано официално разследване.

Експертите подчертават още, че при подобни високорискови операции е необходим много по-внимателен и професионален подход, тъй като в противен случай рискът от фатален изход е изключително висок.

В доклада се отправят критики и към болницата, тъй като е допуснала операцията да бъде извършена без предварително решение на лекарски съвет. Макар срещу директора и неговия заместник да не се препоръчва наказателно разследване, Министерството настоява да бъде направена отделна проверка на организацията на медицинската дейност и административния контрол в лечебното заведение.

Случаят продължава да се разследва от турските власти и може да доведе до административни, финансови и наказателни последици, ако бъдат установени нарушения.

Какви са правата на българските пациенти при лечение в Турция?

Случаят с Иванка Йорданова отново актуализира въпроса за правата на българските граждани, които се решават на лечение в Турция. Всяка година десетки хиляди българи потърсват медицинска помощ в турски лечебни заведения, главно в Истанбул, Одрин и други крупни центрове, тъй като там намират съвременна медицинска инфраструктура и достъп до висока специализирана помощ.

Ако се възникне подозрение за врачебна грешка или небрежност при лечението, семейството на пациента има право да поднесе оплакване до турското Министерство на здравеопазването. То назначава медицинска експертиза на случая. При установяване на нарушения могат да бъдат открити административни или уголовни разследвания срещу лекаря и другите отговорни лица.

Пациентите и техните близки могат да поискат обезщетение от болницата или от лекаря лично, при условие че се докаже причинна връзка между допуснатите грешки и нанесеното увреждане или смърт.

В експертното становище по делото на Иванка Йорданова се посочва, че недостатъчната предоперативна подготовка, липсата на задължително обсъждане в лекарски съвет и допуснатите недостатъци при провеждането на лечението са основни причини Министерството на здравеопазването да инициира официално разследване срещу хирурга.

Редактор "Екип на Петел",

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