Българка покори Азия

Талантлива нашенка направи фурор в друг континент.

Българката Гюлсим Али постигна поредното голямо признание в своята актьорска кариера, след като се нареди сред най-големите звезди на азиатската сцена.

Родената в Русе актриса зае престижното шесто място в класацията „Азиатска икона 2025“, определяна чрез гласуване на фенове на телевизионни продукции от целия свят. Али, която е добре позната на зрителите с ролите си в популярни турски сериали, се оказа в елитна компания, редом до имена като Неслихан Атагюл, Енгин Акюрек и Керем Бюрсин – все актьори с огромна международна популярност.

Участието ѝ в класацията е още едно доказателство за нарастващата популярност на турските сериали, които все по-успешно достигат до широката публика в Азия и извън нея, пише Hotnews.bg.

„Турските продукции печелят сърцата на зрителите с емоционалната си дълбочина и силните изпълнения. Гюлсим Али е една от най-ярките звезди на този успех“, коментират телевизионни експерти.

Гюлсим Али е родена на 18 февруари 1995 г. в Русе, в семейство на български мюсюлмани. Още на 14-годишна възраст печели конкурса „Супермодел на България“ в София, което я изпраща на световен моден форум в Сао Пауло, Бразилия. Оттам започва пътят ѝ към голямата сцена.

През 2012 г. получава първата си актьорска роля в поредицата „Последното лято на Балканите 1912“, снимана в Северна Македония. По-късно се установява в Истанбул, където усъвършенства турския си език и се отдава на актьорската професия.

Сред най-запомнящите ѝ се роли е тази в хитовия сериал „Планината на сърцата“, където Гюлсим играе Дилек. Поредицата оглави класациите по гледаемост в Турция, а първият ѝ епизод бе гледан от близо 3 милиона души. Ролята донесе на Гюлсим огромна популярност и увеличи броя на последователите ѝ в Instagram до почти 2 милиона. През 2022 г. Али бе обявена за най-добра актриса на Балканите, а малко по-рано привлече вниманието и с партньорството си с турския любимец Къванч Татлъту в сериала „Ако кралят загуби“, където двамата изиграха влюбена двойка.

Следващото голямо предизвикателство за Гюлсим Али ще бъде главната ѝ роля в новия сериал „Плодородни земи“, където ще си партнира с една от най-големите звезди в Турция – Енгин Акюрек. Русенката ще влезе в образа на прокурор Невин – интелигентна и решителна жена, въвлечена в драматична любовна история. Действието се развива в Адана, а сюжетът обещава силни емоции, семейни конфликти и преплитане между минало и настояще. Очаква се първите епизоди да се превърнат в хит не само в Турция, но и в други страни, където турските сериали имат вярна публика.

