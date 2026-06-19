Българка ще дебютира на Уимбълдън

Снимка Българска федерация по тенис

Българската националка за "Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева влезе в квалификациите на Откритото първенство на Великобритания по тенис, съобщиха организаторите на официалния сайт на турнира от Големия шлем.

Така 19-годишната Янева ще направи дебют на "Уимбълдън" при жените, като тя ще се присъедини в пресявките на надпреварата на трева в Лондон към първата ракета на страната Виктория Томова, пише Блиц.

Това ще бъде второ поредно участие на българската тийндейджърка в състезание от Шлема, след като преди месец тя игра за първи път и в квалификациите на "Ролан Гарос" в Париж.

Янева в момента заема 229-а позиция в световната ранглиста, но след силното си представяне на състезанието от сериите "УТА 125" в Бреша през тази седмица, където утре ще играе на полуфиналите, тя си гарантира рекордно класиране с място съвсем близо до първите 200, в които ще влезе при нов успех на италианска земя.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!