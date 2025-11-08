Българка в Германия: Вадя луди пари, за две години спестих 60 000 евро и си купих жилище у дома

Пиксабей

Тя е млада жена. Зад граница е от дете. Учила, работила, напуснала, заради предупреждението „С тази работа ще останеш инвалид“.

Продължила в друго поприще. За две години успяла да спести пари за жилище…

Една история, която може да се нарече „вдъхновяваща“, но и тъжна, съобщава в новия си брой "Родопи voice".

Защото главната героиня може и никога да не се прибере у дома.

Тя е част от хилядите подобни. На хора, които обрисуват родната картина – над 2 милиона души, които са избягали зад граница.

Силвия* живее в Германия от 12-годишна.

„Като ученичка още завърших курс за зъболекарски асистент и много успешно го практикувах година и половина. Но от работата се разболях. Лекарите казаха диагнозата „Възпалени прешлени на гръбначния стълб“.

Решението: „Операция с риск да останеш инвалид или напускаш работа“, споделя 22-годишната жена.

Отказва се. Започва работа в казино и… „Вадя луди пари“, казва Силвия.

900 евро бакшиши, отделно бонуси, заплата. Само за две години спестих 60 000 евро и си купих жилище у дома. Скромно, но мое“, допълва дамата.

Омъжена е за балканец, който държи малък ресторнт в същия град. Хем готви, хем сервира, хем… всичко.

„Хиляди са като мен тук. Справяме се, колкото и да е трудно“, допълва жената.

На 22 години. В „битката“ от 12-годишна.

