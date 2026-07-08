Българка в Киев: Масовите атаки на Русия са последните ѝ опити за натиск преди да признае, че губи войната

кадър: Нова тв

В последните два месеца има значително повишение в броя на руските атаки срещу Киев. Загинали са повече от 500 цивилни граждани, а ранените са над 3000 - не само в столицата, а и в други големи градове на Украйна. Това каза пред NOVA NEWS Карина Карагаева, българка живееща в Киев. По думите й през последната една седмица над Киев са се изсипали десетки балистични ракети и стотици дронове. „Това е може би най-интензивният период на атаки срещу цивилно население от началото на войната”, посочи тя.

„Дори в момента на разговора ни в Киев има обявена тревога. Има дронове, които се придвижват от източната част на града към центъра”, сподели Карина.

Тя разказа, че в зависимост от това дали се очаква комбинирана атака, или такава само с дронове, хората взимат различни мерки. „При комбинирани атаки често прекарват нощта в метростанциите, които са под земята. Адаптираме се според информацията, която получаваме от каналите в Telegram, откъдето всъщност знаем какво количество дронове или ракети летят и от къде идват”, обясни българката.

Тя споделя, че ужасът и стресът са огромни за всички, но украинците са показали колко са издръжливи. „Украинският дух продължава да е много висок и хората успяват да устоят, защото знаят какво стои зад всичко. Виждат, че това са последните опити на Русия да окаже натиск преди да си признае, че губи войната”, категорична беше Карагаева.

Редактор "Екип на Петел",

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