Българка загина при катастрофа с пожарна кола в Гърция

Снимка Пиксабей

Нелепа смърт застигна българка в чужда държава.

61-годишна жена от България загуби живота си при пътнотранспортно произшествие с участието на пожарна кола, станало по обяд в района на Кератеа, пише Iefimerida.



Според гръцката полиция малко преди 15:00 часа на провинциалния път Кератеас-Анависос пожарна кола се е сблъскала в колата, управлявана от 61-годишната жена, в резултат на което тя е получила сериозни наранявания, пише plovdiv24.bg.



61-годишната жена е била транспортирана с линейка на EKAB до болница "КАТ“, където е починала малко по-късно. Двама пожарникари също са леко ранени при сблъсъка и са транспортирани до 251-ва военна болница.



Както съобщи полицията, шофьорът на пожарната кола е арестуван, а по-късно е освободен по заповед на прокурор.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!