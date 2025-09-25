Българка загина в катастрофа пред пункт за събиране на такси в Гърция

снимка Булфото

62-годишна българка е починала след катастрофа пред пункта за събиране на пътни такси Ардани, близо до Александруполис.

Жертвата е била пътник в колата, шофирана от сина ѝ, който по все още неизвестна причина е загубил контрол над автомобила малко преди да стигне до пункта за пътни такси „Ардани“.

Пътното произшествие, станало в сряда 24.09 на магистрала „Егнатия“ Игуменица-Кипон, малко преди „Ардани“.

Колата е излязла от пътя и се преобърнала, в резултат на което 62-годишната жена е починала, а синът ѝ е ранен. Той е транспортиран с линейка до Университетската болница в Александруполис. Според медицинските оценки животът му е без опасност и той е настанен там за лечение.

Причините за инцидента се разследват от Пътната полиция в Александруполис, предаде бТВ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!