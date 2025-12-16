Българска Груминг Академия разширява обучителната си мрежа с нова по-голяма база във Варна

Утвърдени преподаватели, модерна учебна среда и още възможности за бъдещите груминг специалисти

Българска Груминг Академия продължава целенасочено да развива своята обучителна мрежа в страната, създавайки все повече възможности за качествено обучение, реална практика и професионална реализация в сферата на груминга.

Българска Груминг Академия е сред водещите обучителни центрове в страната, предлагащи професионални обучения по груминг с фокус върху реална практика, съвременни техники, индивидуален подход и обучение от доказани специалисти. Обученията се провеждат в различни градове в България, включително София, Пловдив, Велико Търново и Варна, с ясната цел курсистите да бъдат подготвени за реална работа и успешна кариера.

С гордост представяме откриването на новата по-голяма учебна база във Варна, на нашите дългогодишни преподаватели и колеги – Таня Чакърова-Георгиева и Мартин Георгиев.

Таня Чакърова-Георгиева и Мартин Георгиев са утвърдени професионалисти и дългогодишни преподаватели към Българска Груминг Академия. През годините те са обучили десетки курсисти, много от които днес успешно развиват собствени груминг салони. За тях обучението е мисия – съчетание от знания, подкрепа и изграждане на увереност у всеки бъдещ специалист. Те непрекъснато надграждат уменията си чрез участие в международни обучения, сред които и престижната Pets Icon Grooming Academy – PIGA International (Малайзия), като прилагат най-добрите световни практики директно в обученията у нас.

На 14 декември 2025 г. във Варна официално отвори врати Зооцентър „Барс и Бела“ – нова, модерна учебна база и партньорски център към Българска Груминг Академия.

📍 гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ 141

Зооцентърът е многофункционално пространство, което съчетава професионална грижа за животните и реална практическа среда за обучение. Под един покрив са обединени зоомагазин, ветеринарна аптека, груминг салон и учебен център към Българска Груминг Академия.

Новата база във Варна е логично продължение на мисията на Груминг Академията – да предлага качествено обучение, реална практика и устойчиви възможности за професионална реализация, отговарящи на реалните изисквания на пазара и международните стандарти.

Затвърждава се мисията на Българска Груминг Академията да подготвя компетентни специалисти чрез качествено обучение и реална практика.

