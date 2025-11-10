Българска асоциация за отопление алармира за сериозен проблем

Пиксабей

Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“ (БАОВК) алармира за сериозен проблем, който засяга стотици специалисти и фирми в ОВК сектора – прекъсването на обученията и сертифицирането за работа с флуорсъдържащи парникови газове (фреони). Причината за това е, че все още липсва прието национално законодателство, което да въведе новите европейски изисквания, посочват от БАОВК.

През септември 2024 г. Европейският парламент прие новия Регламент (ЕС) 2024/573 относно флуорсъдържащите парникови газове, който заменя досегашния Регламент (ЕС) 517/2014. Едновременно с него беше публикуван и Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/2215, определящ минималните изисквания за сертифициране на физически и юридически лица, които работят с фреони. Целта на тези промени е ясна – по-строг контрол върху използването на флуорсъдържащи газове, които имат изключително висок потенциал за глобално затопляне и дълъг живот в атмосферата. За да бъдат въведени правилно, всяка държава членка трябва да адаптира собствените си обучителни и сертифициращи програми.

Година по-късно, през септември 2025 г. Българскска браншова камара „Машиностроене“ (ББКМ) уведомява учебните центрове в страната да прекратят обученията за флуорсъдържащи газове. Причината - все още няма приети национални разпоредби, които да позволят прилагането на новите европейски регламенти. В сайта на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, но до официалното му приемане всички обучения остават блокирани.

Създалата се ситуация вече има реални негативни последствия. Центровете за професионално обучение, сред които и Център за професионално обучение към БАОВК, са принудени да преустановят дейностите си. Това от своя страна означава, че инсталаторите и техниците не могат да получат или подновят задължителния си сертификат, а фирмите, работещи с хладилни агенти рискуват да бъдат в нарушение на европейското законодателство. Друго последствие е, че нови специалисти не могат да бъдат обучени и сертифицирани, което ще доведе до кадрови дефицит и съкращения в сектора, а пазарът на легални услуги и сервизна дейност може да бъде изместен от неконтролирана, нерегламентирана практика.

Българска асоциация „Отопление, вентилация и климатизация“, която е единствената браншова организация в България, която обединява професионалистите в отоплението, вентилацията и климатизацията подчертава, че липсата на нормативна яснота поставя в риск не само учебните центрове, но и цялата верига на доставки, монтаж и сервиз на климатична техника.

„Ние от БАОВК сме готови да съдействаме на държавните институции в процеса на адаптация на законодателството, за да се възстанови нормалният ритъм на работа и да се гарантира безопасното и законно опериране на фирмите“, заявяват експертите от организацията.

Според тях трябва да се осигури навременна, безопасна и устойчива трансформация на сектора, така че България да не изостава от европейските изисквания и да запази конкурентоспособността на своите специалисти и фирми. Асоциацията призовава Министерството на околната среда и водите и компетентните органи да ускорят приемането на нормативната рамка, за да се възстановят обученията и сертифицирането. Експертите отбелязват, че това е ключова стъпка за запазване на професионалните стандарти, заетостта и сигурността на клиентите.

