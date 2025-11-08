Българска батерия от утайка от кафе заменя литиево-йонните

Кадър Бг он ер

Екипът на БАН търси по-евтина и екологична алтернатива за съхранение на енергия

Екип на Българската академия на науките (БАН), ръководен от проф. Радостина Стоянова, разработва иновативна натриево-йонна батерия, която използва утайка от кафе като един от основните си компоненти. Целта на технологията е да предложи по-евтина, по-безопасна и екологична алтернатива на доминиращите в момента литиево-йонни батерии.

В интервю за предаването "България сутрин" по Bulgaria ON AIR по-рано днес, проф. Стоянова обясни ключовите аспекти на разработката.

"Нашите изследвания са насочени към възможността да заменим сега доминиращите литиево-йонни батерии с много по-евтини и по-безопасни натриево-йонни батерии, без да правим компромис с техните електрохимични параметри," заяви проф. Стоянова.

Тя поясни, че "сърцето" на всяка батерия са нейните електродни материали, които определят енергийната ѝ плътност.

От отпадък до ценен материал

Екипът на БАН работи паралелно с два вида материали: оксиди, богати на манган, и специален въглероден материал, който се получава след преработка на утайка от кафе. По този начин един от най-разпространените ежедневни отпадъци може да се превърне в ценен елемент за бъдещите енергийни системи.

Проф. Стоянова обясни пред Bulgaria ON AIR, че след подходяща химична обработка, кафената утайка се трансформира във въглероден материал, който позволява ефективно взаимодействие с натриевите йони. Това осигурява добър цикъл на зареждане и разреждане и допринася за удължаване живота на батерията.

По-устойчиво и безопасно бъдеще

Макар новите натриево-йонни батерии да не могат да заменят напълно литиевите в малки устройства като телефони и лаптопи, те са идеално решение за съхранение на енергия от възобновяеми източници. Проф. Стоянова подчерта, че те са перфектни за приложение във фотоволтаични паркове и ветрогенератори.

Това е от ключово значение за развитието на т.нар. "умни" електроразпределителни мрежи, които се нуждаят от достъпни и устойчиви решения за съхранение на енергия.

Икономически и екологични предимства

Предимствата на новата технология не са само икономически. Според проф. Стоянова, използваните материали са значително по-безвредни за околната среда. Манганът, например, е много по-малко токсичен в сравнение с кобалта, който е ключов в литиевите батерии.

Освен това, натрият е хиляди пъти по-достъпен и разпространен в природата елемент от лития, чиито залежи са ограничени и неравномерно разпределени.

