Българска бизнесдама от Варна е убита в САЩ, задържаха бившият й мъж

Източник: SJPD, GoFundMe

Българин беше арестуван и обвинен за убийството на бившата си жена в Калифорния. Венко Господинов е бил задържан, след като в полицията е получен сигнал за намереното тяло на жена в Сан Хосе. Той е подаден от по-големия син на жертвата, която според съдебните документи се казва Роси Господинова и също е българка и вече е била разведена с Венко. По трупа имало множество следи от насилие, пише bgvoice.com.

Полицията веднага започнала издирване на Господинов като основен заподозрян. Той е бил проследен от пътната полиция, която чрез камерите идентифицирала колата му по регистрационния номер. Венко е арестуван в района на град Капитола.

Той не е оказал съпротива. В момента вече е настанен в затвора на окръг Санта Клара и е обвинен в убийство.

Близки на семейството разказаха пред BG VOICE, че назад във времето е имало случаи на домашно насилие в дома на Венко и Роси. Двамата имат две деца.

“Аз не мога да си представя по-силен човек от нея, да живее живота си с усмивка, всеки ден, да се радва на малки неща, които ние понякога забързани нямаме време да оценим и напълно насладим - плажа, концерт, чаша вино, чай или кафе… намираше начин да ЖИВЕЕ! с това искам да я запомня!”, каза за BG VOICE нейната приятелка Соня Кирова.

Роси Господинова е от Варна. Имала е туристическа агенция в Калифорния.

Този инцидент се разследва като 22-рото убийство в града за 2025 г.

Всеки, който разполага с информация, може да се свърже с детектив сержант Варела #3638 или детектив Монтоя #3644 от Отдела за убийства на полицията в Сан Хосе по електронна поща: 3638@sanjoseca.gov и/или 3644@sanjoseca.gov или на телефон 408-277-5283.

