Българска бизнесдама поръча първия домашен робот за домакинска работа

Стопкадър Нова Нюз

Бизнесдамата Даниела Иванова е първият собственик на интелигентен домашен робот от серията Нео в България. Машината, поръчана в края на миналата година след видяна реклама, вече поема основните домакински задължения в семейството, съобщават от NOVA NEWS.

Високотехнологичният помощник пристига при новите си собственици предварително програмиран и обучен за изпълнение на основни рутинни операции. Роботът може самостоятелно да чисти с прахосмукачка, да сортира прането, да зарежда и пуска пералнята и съдомиялната машина, както и да простира. Сред заложените му умения са още носенето на покупки от магазина и възможността да играе с децата в семейството. Системата му е настроена да разпознава и комуникира на всички официални езици в Европейския съюз.

Въпреки широкия набор от възможности, собственичката умишлено е ограничила част от функциите на машината, когато става въпрос за контакт с подрастващите.

"Не искам роботът да участва във възпитанието на детето, да пише домашните, затова изключих тази опция", категорична е Иванова относно границите, които поставя пред изкуствения интелект в своя дом, пише dunavmost.com.

Освен предварително зададените фабрични настройки, Нео притежава способността да усвоява нови умения в реално време. Роботът има капацитета да се научи да готви, но за да се случи това, той трябва да бъде обучен директно от своя собственик, като буквално наблюдава и запаметява процеса на приготвяне на храната.

Паралелно с домакинските задължения, машината ще изпълнява и функции, свързани със сигурността, като бъде настроена да охранява жилището от потенциални крадци.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!