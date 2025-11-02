Българска домакиня: На 2 месеца слагам дафинов лист в хладилника

Пиксабей

Дафиновият лист не е просто обикновена подправка, необходима за приготвянето на вкусни супи и маринати.

От десетилетия той се използва в ежедневието като натурално средство срещу неприятни миризми и дори насекоми, пише Жената Блиц.

Нашите баби са били наясно, че само няколко сушени листа могат да направят кухнята по-чиста и уютна.

Дафинов лист в хладилника: естествен освежител

Много преди да се появят ароматизаторите, домакините са поставяли дафинови листа директно върху рафтовете на хладилника. Тази проста техника е отлично решение на проблема с неприятните миризми.

Тя заглушава тежкия аромат на риба, сирене или стара храна. Не маскира миризмите, а по-скоро ги измества със собствения си лек, пикантен аромат. И най-важното - действа постепенно, оставяйки след себе си свежест без химикали.

Достатъчно е вечерта да сложите няколко листа по рафтовете на хладилника и на сутринта разликата ще бъде забележима. За траен ефект дръжте дафиновите листа постоянно в хладилника, като ги подменяте на всеки 2-3 месеца.

Защо да слагате дафинов лист под хладилника

Тайна, известна на домакините от дълго време - дафиновите листа не само помагат за свежестта, но и отблъскват насекомите. Хлебарките и други вредители ненавиждат аромата им.

Етеричните масла от подправката объркват насекомите. Те губят ориентация и избягват мястото, където усещат миризмата й.

Вдишването на аромата нарушава дишането на хлебарките, което може да доведе до смъртта им. Следователно, няколко листа под хладилника могат да бъдат прост и безопасен репелент, който ще ви помогне да оставите проблема зад гърба си завинаги.

Два проблема - едно решение

По този начин дафиновият лист едновременно елиминира неприятните миризми в хладилника и отблъсква насекомите от кухнята.

Освен това, трябва да сменяте "освежителя" и "защитник" веднъж на сезон, приблизително на всеки 2-3 месеца. Евтино, безопасно, екологично и, най-важното - ефективно

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!