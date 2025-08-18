Българска домакиня: Слагам оцет в барабана на пералнята

Пиксабей

Цял живот ще сте ми благодарни за този съвет

Всеки от нас използва пералня за почистване на дрехите си. По време на процеса обаче във вашия уред може да се натрупат мръсотия и остатъци от перилен препарат.

Това впоследствие може да доведе до развитие на мухъл, плесен и появата на неприятни миризми, предаде Флагман.

Как да почистите мухъл от пералня

За да започнете, опитайте да пуснете редовен цикъл на почистване, но ако това не помогне, има домашен „лек“, който можете да опитате.

Пуснете нормален цикъл на пране без заредени дрехи, като изберете гореща температура. Добавете оцет към перилния препарат.

Тази комбинация ще убие бактериите и ще предотврати по-нататъшния им растеж. Освен това оцетът е добро средство, когато целта ви е как да почистите пералня от миризма.

В умерени количества почиства добре домакинските уреди и премахва неприятните миризми. Но ако го използвате в големи количества, можете да повредите гумени уплътнения, уплътнения и маркучи.

Разредете четвърт чаша оцет в литър топла вода и с гъба избършете вътрешността на уреда.

Особено внимание трябва да се обърне на дозаторите за препарати, вътрешната страна на вратата и около рамката на вратата. В случай на подвижен дозатор, можете дори да го накиснете в тази вода с оцет.

Ако вече сте пуснали горещ цикъл с оцет и ви се струва, че не е достатъчно, можете да стартирате същия цикъл отново, но да добавите половин чаша сода за хляб или нищо в барабана. След това избършете колата на сухо.

Сега нека да разгледаме как да почистите пералнята от мухъл, ако има горно зареждане. Можете да стартирате цикъл с оцет и когато водата се събере, задайте режима на пауза. Това ще позволи на оцета да попие.

Как да почистите пералня от миризма

Има много прост начин да почистите пералнята от мръсотия под гумата и да я поддържате чиста.

Напръскайте с оцет гумените ленти и оставете вратата отворена за няколко минути. След това избърсваме повърхността.

Ако имате нужда от по-дълбоко почистване, тогава вместо оцет и вода трябва да разредите белина. Основното правило, което ще ви помогне да избегнете тези проблеми, е винаги да оставяте вратата отворена след използване на машината - тя трябва да изсъхне.

