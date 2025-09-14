Българска електрическа яхта на световно изложение в Кан

кадри: Нова тв

Българите във Франция определено има за какво да мечтаят. И това си проличава в Кан. Сред блясъка на Лазурния бряг, при най-новите яхти и иновации има и българска следа. Така Кан отново блести – но този път не с киното, а с яхтите. Над 700 плаващи дворци и 150 световни премиери – морският лукс никога не е бил на толкова високо ниво.



Лодки с електрически и хибридни задвижвания, материали с нисък еко отпечатък, умни системи за навигация - фестивалът в Кан вече не е само витрина на суперяхти, а и лаборатория за устойчиви технологии. А на Френската Ривиера своята официална премиера направи първата българска електрическа яхта. Компанията производител е избрана сред най- иновативните на фестивала, където тази година се представят над 700 лодки, предава Нова тв.

„Идеята се роди по много интересен начин. Търсехме си яхта с другия съосновател, с който сме братя, и видяхме, че на пазара се предлагат само изключително харчещи яхти, които бяха много скъпи, но и нещадящи за моретата и околната среда. Тъй като сме в сектора на зелената енергетика, решихме да търсим някакъв еко вариант”, разказа съоснователят на фирмата Драгомир Енчев.



Така софтуерната индустрия среща алтернативната енергетика в ръцете на двама братя от Бургас и в създаването на морски продукт без аналог у нас.

„Лодката е произведена в Бургас. Сърцето ѝ са контролерите, компютърът. Целият софтуер, който е свързан с тези компоненти, е мислен и произведен от нас”, добави Енчев.



Ако дълго време приемахме яхтата като играчка само за богати, днес българският модел, с цена между 50 и 70 хиляди евро, вече е напълно достъпен.



„Повечето ни клиентите са еко ориентирани, около 30-те, инженери или такива, които живеят в райони, където влизат рестрикции за двигатели с вътрешно горене, защото това е много сериозна и актуална тема. Повечето езера и канали ще бъдат забранени за плаване за двигатели с вътрешно горене до 2030 г.”, поясни съоснователят.





С този проект българската морска иновация тепърва започва. Следващата стъпка пред братя Енчеви е 15-метров катамаран и автономна яхта, която ще кръстосва моретата сама.

