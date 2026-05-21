Българска парламентарна делегация е на посещение във Ватикана

Булфото

Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, заминава на двудневно посещение във Ватикана и Рим за честванията по повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, съобщиха от пресцентъра на парламента.

На 22 май 2026 г. българската делегация ще има аудиенция при папа Лъв XIV. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще проведе разговор и с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин, предава БТА.

По-късно през деня българската парламентарна делегация ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата „Сан Клементе“ и ще се поклони пред мощите на свети Кирил. Народните представители ще посетят и базиликата „Санта Мария Маджоре“ и ще поднесат цветя пред паметната плоча в храма, в който славянската азбука и книги са получили официално признание от Ватикана.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова и членовете на делегацията ще разговарят с Великия командор на Суверенния Малтийски орден Фра Емануел Русо, който отговаря за културните, образователни и религиозни въпроси.

Днес, в първия ден на визитата, е предвидена среща на председателя на парламента Михаела Доцова с председателя на Камарата на депутатите на италианския парламент Лоренцо Фонтана.

Българските парламентаристи ще поднесат цветя пред паметника на Капитан Петко войвода на хълма Джаниколо в Рим. Автор на постамента, който е поставен редом с този на Джузепе Гарибалди и на други велики италиански революционери, е професор Валентин Старчев.

В състава на парламентарната делегация са заместник-председателят на Народното събрание и заместник-председател на парламентарната група на ДПС Айтен Сабри, председателят на парламентарната група на „Възраждане“ Костадин Костадинов, заместник-председателите на парламентарните групи на „Прогресивна България“ и на ГЕРБ-СДС Владимир Николов и Костадин Ангелов, и народните представители Атанас Славов („Демократична България“) и Венко Сабрутев („Продължаваме промяната“).

Посещението във Ватикана и Рим е първата визита в чужбина на председателя на 52-рото Народно събрание Михаела Доцова („Прогресивна България“). Тя беше избрана на поста на първото тържествено заседание на новоизбрания парламент на 30 април т.г.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!