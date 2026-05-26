Българска реч прозвуча в румънския парламент заради 24 май

Празникът 24 май бе отбелязан и в румънския парламент.

Именно родна реч прозвуча днес в местното Народно събрание. От трибуната депутатът на българското малцинство Георги Наков поздрави колегите си и посланика на страната ни в Румъния Радко Влайков по случай 24 май - Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост и Ден на българския език в Румъния, съобщава БТА.

„Наскоро дадох интервю, в което ме попитаха за правата на националните малцинства в Румъния. Отговорът ми започна с факта, че в Румъния езиците на националните малцинства имат официални празници, установени със закон. Колко други държави могат да се похвалят с такава система за защита на националните малцинства?“, запита Георги Наков, който е и почетен консул на България в Тимишоара и председател на Съюза на банатските българи в Румъния.

В хода на речта си той припомни, че именно във Винга в румънския окръг Арад е приета първата литературна норма на българския език.

„Затова банатските българи се чувстваме най-богати от тази гледна точка, защото използваме както латинската азбука за диалекта си, така и кирилица за литературния български език“, отбеляза Георги Наков.

Депутатът подчерта и факта, че светите братя Кирил и Методий – автори на глаголицата, превърната в кирилица от Свети Климент Охридски, са избрани за патрони на Теоретичния лицей в Стар Бешенов (Дудещи Веки) – най-старото, създадено от българи училище в чужбина

„В хода на историята Румъния и румънците са играли непрекъснато важна роля за всичко, което означава българин. Румъния е била най-сигурното убежище и мястото, откъдето се е развила българската революция. Място, което днес наричаме втори дом“, завърши емоционално Георги Наков.

Думата взе и депутатът от Алианс за обединение на румънците Габриел Флонирел.

„По повод 24 май изпращам послание за уважение към всички, които отбелязват този празник. Българският език носи историята, паметта, традициите и идентичността на един народ, който е имал важен принос за културата на целия Балкански регион. Румъния и България са свързани чрез историята и културата, чрез Черно море, чрез Дунава и преди всичко чрез взаимно уважение. През времето нашите народи демонстрираха, че добросъдеството е по-силно от всякакви различия“, каза той.

Представителят на АУР изрази мнение, че бъдещето на Румъния и България трябва да бъде изградено чрез повече инвестиции и свързаност и общи проекти, които обединяват общностите от двете страни на Дунава. В края на речта си той отправи поздрав на български език.

Депутатите аплодираха колегите си и посланика на България в Румъния Радко Влайков.

