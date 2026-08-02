Българска следа в "Одисея": Част от клипа към песента от холивудската продукция е заснет в село Мирково

Кадър БНТ

Българска следа в нашумялата холивудска продукция "Одисея" на режисьора Кристофър Нолан. Оказва се част от музикалния клип за последната песен от саундтрака на филма е заснет у нас. Как американските продуценти се спират на живописния пейзаж край софийското село Мирково и кой организира целия процес от българска страна - единствено за "По света и у нас" разказват българските продуценти.

За Елена Дорошенко, която е продуцент на терен, по време на снимките, всичко започва в 9.30 часа сутринта с две пропуснати обаждания. Само три часа по-рано тя е приключила други снимки и не очаква шефът ѝ да и възложи нова задача толкова скоро.

"Той ме попита дали съм готова да скоча в още един проект, който е с много къси срокове за музикален клип. За четири-пет дни успяхме да организираме локация с разрешителни, обикаляхме по различни локации, преди да се спрем в Мирково, предложихме много различни опции, но в крайна сметка режисьорът на този фрагмент от проекта много хареса Мирково и ние решихме да работим усилено, за да получим правилните разрешителни", обяснява Елена.

Българската продуцентска компания, която партнира на холивудските продуценти, вече от години е на пазара и има сериозно реноме в киносредите.

"Проектът се появи много в последната секунда при нас. Това, че пак успяхме да реагираме много бързо, плюс много добрите ни екипи и специални ефекти, с които сме известни по принцип по света, тъй като тука конкретното задание беше да се построи една къща, която след това да се изгори в кадър", казва Константина Манолова, директор продукция/мениджър.

Зад един от най-ефектните моменти в петминутното видео стои български екип от цели 80 души.

"Ние сме хората, които отговаряме да съберем целия екип, да осигурим мястото, да осигурим удобствата, за да може да се снима нормално и самият креативен процес да не се снима. Така че всичко, което е заснето на територията на България е с български екип. Имахме технически български екип, тъй като бяхме с няколко камери. Главният оператор, който дойде от щатите, имахме и стедикамист, който е малко по-различен тип оператор, от Франция и имахме още една камера, за която поканихме български оператор да снима", обяснява Елена Дорошенко.

Българските продуценти знаят, че новината за тяхното участие в проекта много бързо ще се разчуе в света на киното и ще доведе в България още много престижни филмови продукции, което неминуемо ще ги постави на световната карта на тази индустрия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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