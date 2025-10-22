Българска учителка покоси 160-килограмов звяр

Кадър в. "Борба"

Биляна Цорева съчетава работата с първокласници със страстта си към лова

Учителка на първокласници в Горна Оряховица показа невероятна точност по време на ловен излет този уикенд. 35-годишната Биляна Цорева е успяла да повали 160-килограмово диво прасе само с един изстрел, пише "Вестник Борба".

Това е първият гръмнат глиган за сезона за нейната дружина "Глиган" – Дединци, край Златарица.

"По радиостанцията чух, че прасето идва към мен, но в един момент аз вече усещах дишането му. От първия изстрел го свалих – точно във врата, като по учебник", разказва Биляна, цитирана от изданието.

Тя допълва, че животното е било преследвано и от други две дружини, преди да попадне на нейния прицел.

"Беше трудно да го издърпат от пресечената местност, но традицията е категорична – който го е убил, не дърпа", споделя с усмивка ловджийката.

Учителка по призвание, ловджийка по сърце

През седмицата Биляна Цорева е отдадена на своите ученици в СУ "Георги Измирлиев", където води самоподготовка на първокласници. Тя описва професията си като много отговорна и натоварваща, а ловът е нейната страст и начин за справяне с напрежението.

Тя се запалва по лова покрай баща си. "Като малка се страхувах от оръжието и дори плачех при гърмеж... Видях каква е емоцията, сплотеността на дружината и един от ловджиите уби прасе. Тогава си казах, че искам и аз да стана ловджийка", спомня си тя.

Биляна завършва ловджийски курс през 2010 г. и практикува хобито си активно от близо 15 години.

"Не е задължително жената да стои само зад печката"

Биляна разбива стереотипите, че ловът е само мъжко занимание. В нейната дружина има общо пет дами.

"Все повече дами започват да ловуват. И защо пък не? Щом е законно, регулирано и полезно – няма значение кой държи пушката. Не е задължително жената да стои само зад печката", категорична е тя. Приятелят ѝ също е ловец и двамата често споделят тръпката заедно.

Учениците ѝ в Горна Оряховица вече знаят за необичайното хоби на своята госпожа. "Родителите виждат снимки във Фейсбук, коментират вкъщи, а после децата ме питат: „Вярно ли е, че имате пушка“", казва Цорева.

