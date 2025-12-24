"Българската Коледа" отново събира обичани изпълнители в подкрепа на децата

Президентство

На 25 декември, четвъртък, президентът Румен Радев и неговата съпруга Десислава Радева ще присъстват на традиционния благотворителен спектакъл „Българската Коледа“. Благотворителната инициатива, посветена на здравето на българските деца, се провежда под патронажа на държавния глава за 23-а поредна година. Концертът започва в 20.00 часа в Народния театър „Иван Вазов“ и ще бъде излъчен пряко в ефира на Нова телевизия, Българската национална телевизия и Българското национално радио, съобщават от прессекретариата на президента.

Обичани български изпълнители и млади музикални таланти ще подкрепят каузата по време на концерта. С участието на Биг бенда на БНР с диригент Георги Милтиядов на сцената на Народния театър ще излязат Вокална група „Радиодеца“, БНР, Веселин Маринов, Поли Генова, Група „D2”, Мария Илиева, Елизабет, Васил Петров и детска вокална група „Мики Маус“, Радко Петков, Християна Лоизу, Стефан Илчев, Невена Пейкова, Детска вокална група „Бон-Бон“, „ЛаТиДа“, Валериа Войкова, Квартет „Дестини“, Дивна Петрова и балетно студио „Съгласие“, Плевен, Мишел Атанасов, Ванеса Кърпачева и Национално училище за танцово изкуство.

Водещи на тазгодишния коледен благотворителен спектакъл ще бъдат актьорите Даниел Върбанов и Александра Лашкова, а диригент и музикален продуцент на концерта е Георги Милтиядов.

Зрителите на празничния концерт могат да подкрепят каузата на децата в беда с изпращане на благотворителен SMS на номер 1117.

Информация за „Българската Коледа“, както и останалите начини, по които може да бъде направено дарение, включително и по време на концерта, са посочени на интернет-страницата на благотворителната инициатива: https://bgkoleda.bg/

