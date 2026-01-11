реклама

Българската шахматна гордост Антоанета Стефанова разделя първото място на Европейското първенство

Антоанета Стефанова разделя първото място след изиграването на пет кръга на Европейското първенство по ускорен шахмат за жени в Монте Карло.

Българката има актив от 4,5 точки, с колкото са още Александра Костенюк от Швейцария, Алиция Сливицка от Полша и Говхар Бейдулаева от Азербайджан.

Стефанова стартира турнира с четири последователни победи, като най-престижната от тях бе над испанката Марта Гарсия Мартин в третия кръг. В последната си партия за деня българката завърши реми с черните фигури с грузинската гросмайсторка Бела Хотенашвили. В утрешния шести кръг тя ще започне с партия с Бейдулаева, предава Фокус. 

На европейското първенство участват 143 шахматистки, като Антоанета Стефанова е единствената българска представителка.

