Българската шахматна гордост Антоанета Стефанова разделя първото място на Европейското първенство
снимка Булфото
Антоанета Стефанова разделя първото място след изиграването на пет кръга на Европейското първенство по ускорен шахмат за жени в Монте Карло.
Българката има актив от 4,5 точки, с колкото са още Александра Костенюк от Швейцария, Алиция Сливицка от Полша и Говхар Бейдулаева от Азербайджан.
Стефанова стартира турнира с четири последователни победи, като най-престижната от тях бе над испанката Марта Гарсия Мартин в третия кръг. В последната си партия за деня българката завърши реми с черните фигури с грузинската гросмайсторка Бела Хотенашвили. В утрешния шести кръг тя ще започне с партия с Бейдулаева, предава Фокус.
На европейското първенство участват 143 шахматистки, като Антоанета Стефанова е единствената българска представителка.
