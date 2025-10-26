Български адвокат: Безумието със смяната на часа продължава

Пиксабей

Известния пловдивски адвокат Тодор Кръстев сподели лично мнение по отношение на смяната на часовото време на зимно и лятно, пише Пловдив 24. Ето какво написа той във фейсбук:



Не знам кой колектив от учени измисли в края на 70-те години на миналия век вселенската глупост със зимното и лятно часово време, но определено трябва да им се присъди титлата "топ идиоти на света". Доказа се през годините по безспорен начин, че вредите са с пъти повече от предполагаемите ползи, ако въобще ги има, но не, не и не, толерирането на безумието продължава. А от доказателства за безсмислието и направо вредата, която се нанася на икономиката и най-вече на здравето на хората, никой не се интересува. Не знам. А може би затова и продължава този неприятен експеримент.



Продължава да се говори за лятно и зимно часово време. Допуска се обаче непрекъснато една досадна грешка и то от медии - национални при това. Нека да бъде ясно - няма зимно часово време. Така нареченото зимно часово време, е астрономическото време, което е естествено, научно, почиващо на хилядолетни научни натрупвания и изчисления, тоест нормално.



Всичко друго, каквото е лятното часово време, е изнасилване и изкривяване на нормалността. Затова нека се знае, че няма лятно и зимно часово време. Има лятно - измислено и неестествено, и астрономическо - нормално и почиващо на научната логика.



Да те питат в анкетите, дали си за зимно часово време, което е астрономическо и нормално, или за лятно часово време, което е неестествено и служебно, е все едно в ресторант да те питат - от ментето ли да донесем или от оригинала.

