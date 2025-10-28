Български бизнесмен получи 1 от 200 произведени Мерцедеса в света

Кадър Мерцедес

Ексклузивните доставки на лимитирани серии автомобили от Силвър Стар в България продължават и през 2025-та. Този октомври в шоурума на дилърството в София пристигна GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition – един от само 200 произведени в света, създаден в състезателния дух на Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 Team, предаде dizzyriders.bg.

Под капака на този спортист работи 4-литров V8 битурбо двигател с мощност 612 к.с., осигуряващ върхова динамика и типичното за AMG изживяване. Моделът се отличава със специално лаково покритие Obsidian Black Metallic, ръчно рисуван звезден мотив и акценти в цветовете на PETRONAS, както и с елементи от висококачествен карбон и 21-инчови AMG ковани джанти.

В интериора са комбинирани контрастни шевове и детайли в характерните състезателни цветове на отбора на Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 Team. С дишащата си външна част, изработена от устойчива на разкъсване синтетична тъкан, и антистатична вътрешна част от фланел, тя предпазва автомобила от прах и драскотини дори в гаража.

Автомобилът е оборудван с премиум аудиосистемата Burmester High-End 3D Surround Sound, панорамен покрив, AMG TRACK PACE за анализ на данни при шофиране на писта и пакет GUARD 360° за цялостна защита от зловредни набези. Моделът разполага и с пакет AMG Aerodynamics, включващ фиксирано задно крило и елементи от карбон, които подчертават връзката с моторните спортове.

