Български джип възмути Гърция: Паркира на плажа на метри от водата

Кадър Д. Димитров, ГКПП Маказа - трафик и полезна информация (Makaza/Μακάζα)

Български шофьор със смолянска регистрация предизвика недоволство в социалните мрежи, след като паркира джипа си директно на пясъчната ивица на гръцки плаж, за да спести носенето на багаж до шезлонгите. Кадри от постъпката бяха публикувани във Facebook от друг почиващ, който е станал свидетел на случилото се, и събраха стотици критични коментари.

Авторът на снимките разказва, че при направена забележка водачът на автомобила с българска регистрация е започнал да се оправдава, вместо да премести превозното си средство от плажа.

„Ганьо да си покаже дъртата кошница че може да кара и по пясъка... Правиш му забележка, той се обяснява като ученичка“, коментира почиващият.

Линк към публикацията https://www.facebook.com/photo?fbid=10215282177083804&set=pcb.2143249429868841

Случката предизвика коментари сред потребителите на социалните мрежи, пише plovdiv24.bg. Мнозина определят постъпката като проява на наглост и липса на елементарна култура при почивка в чужбина.

Част от коментиращите посочват, че подобни действия излагат българските туристи пред местните власти и съседите ни. Други потребители съветват при подобни ситуации незабавно да се търси съдействие от местната полиция на телефон 100 или на европейския спешен номер 112, за да бъдат наложени съответните санкции преди извършителят да напусне мястото.

Навлизането и паркирането на моторни превозни средства върху плажната ивица и пясъчните дюни в Гърция са строго забранени според местното законодателство и Закона за опазване на крайбрежните зони.

Гръцките власти налагат санкции за подобни нарушения с цел опазване на крайбрежните екосистеми. Глобите за паркиране или шофиране върху пясъка, както и за къмпингуване извън регламентираните зони, започват от 300 евро и могат да достигнат до няколко хиляди евро в зависимост от категорията на плажа и нанесените щети. При по-тежки нарушения Бреговата охрана и полицията имат право да конфискуват регистрационните табели и да репатрират превозното средство.

Редактор "Екип на Петел",

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