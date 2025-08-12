Български екип първи в света засне разпад на комета

Пиксабей

Над 1 400 снимки на обекти, далеч от Земята, извън нашата Слънчева система, е запечатал в обектива си астрофотографът Емил Иванов. Той е известен тенор, поставен на седмото място сред всички тенори в света в класацията на реномираното австрийско списание "Фестшпиле".

За фотография на Дълбокия Космос е необходима сериозна апаратура и експозиционно време, споделя той, предаде БНР. Някои от снимките му са правени в продължение на 70 часа експозиция, с телескопа му, позициониран в Националната обсерватория в Рожен.

Иванов признава, че от крехка детска възраст успява да намира достатъчно време, за да се посвети на двете си страсти - музиката и звездите.

Сега Иванов е насочил интереса си към кометите. Най-любопитната ми снимка се получи при пробни снимки и се оказа, че съм "хванал" в кадър метеор. Това е просто голямо съвпадение, каза астрофотографът.

За най-голям успех считам кадъра, в който заснех пасажа на Венера пред Слънцето. Той стана астрономическа снимка на Деня на НАСА тогава. А после, с колеги на Рожен, заснехме разпада на една комета, което се случи за първи път в света. И го заснехме ние, каза той.

Максимумът на Персеидите е тази вечер, припомни той. Поради голямата фаза на Луната - три дни след пълнолуние, няма да е много зрелищно и ще се виждат само по-ярките метеори, допълни Иванов.

