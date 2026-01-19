Български фермери ще протестират в Страсбург срещу сделката с Меркосур

Кадър Пиксабей

Български фермери ще се включат в общоевропейския протест утре в Страсбург срещу мащабната сделка за безмитна търговия със страните от Меркосур в Латинска Америка.

Няколко наши организации като Асоциацията на зърнопроизводителите, Фермерския съюз, Обединени животновъди се обявиха срещу търговското споразумение.

Опасенията са, че то ще доведе до внос на евтини земеделски продукти в Европа, които ще подбият местното производство.

Евгени Харамлийски над 30 години произвежда и изнася вина за международните пазари, предимно европейския. 30% от продукцията са за износ, останалите - за вътрешния пазар. Смята, че безмитният внос на вино, най-вече от Аржентина, ще залее европейския пазар.

"Със сигурност представлява заплаха за това в Европа да навлязат изключително евтини аржентински вина, които съответно ще застрашат нашият износ. Търговията между България и страните от Меркосур по отношение на виното е изключително слаба, така че това в момента за нашия пазар не смятам, че е някаква заплаха. Но застрашава нашия износ за Европа", каза за БНТ той.

Според председателя на браншовата камера на зърнопроизводителите, които участват в протеста утре, споразумението с Меркосур не е за свободна търговия, а за нелоялна конкуренция.

"Защото европейските производители произвеждаме нашата продукция при съвсем друга себестойност, заради съвсем други изисквания - и екологични, и административни, и социални, и условия на труд. Условията на труд в Европа, знаете, са много завишени, екологичните изисквания в Европа са много завишени, продуктите за растителна защита, които ние имаме право да използваме, са силно ограничени", заяви Илия Проданов, председател на НАЗ.

Опасенията на зърнопроизводителите са, че не само евтина пшеница, царевица и соя, но и други свързани с тях продукти като пилешко, говеждо месо ще залеят европейските пазари.

Предстои споразумението Меркосур да бъде гласувано от Европейския парламент, а след това и от парламентите на съответните държави.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!