Български град от 2003 година се превърна в бижуто на Родопите
Кадър Уикипедия, Edal Anton Lefterov
От нова община до утвърден туристически център
Сърница е град (от 2003 г.) в Южна България.
Създадена като самостоятелна административна единица на 1 януари 2015 г., Сърница последователно инвестира в инфраструктура, екологични и дигитални проекти, пише Почивка Блиц
Въпреки малките си размери и планинските предизвикателства, общината успя да привлече значителни публични средства, да подобри жизнената среда и да върне усещането за местна идентичност и сигурност.
Ключови проекти и подобрения
На 3 август кметът Неби Бозов, заедно с Искра Михайлова – народен представител и зам.-председател на ПГ на ДПС – Ново начало, инспектираха ключови обекти. Сред тях:
Улица „Доспатска“ – стратегическа връзка за града, вече в напреднал етап на реализация.
Нова детска площадка в кв. „Петелци“ – зелена и безопасна зона за игра с европейски стандарт.
„Заедно с г-н Делян Пеевски и ДПС – Ново начало вървим напред, развиваме се и това е видимо и оценено от хората чрез подкрепата, която ни оказват“, подчерта кметът Бозов.
Туристически потенциал и атракции
Сърница привлича все повече туристи благодарение на подобрената инфраструктура, модерните хотели и уникалната природа. Ето пет от най-посещаваните места:
Екопътека „Окото“ – „Стената“
На 2 км от центъра, с панорамна гледка към яз. Доспат и околните хълмове.
„Побитият камък“
Впечатляваща скала с диаметър около 2,5 м, обгърната от мистерия и легенди.
Язовир „Доспат“
„Елмазеното око“ на Родопите – рай за риболовци, любители на водни спортове и търсачи на спокойствие.
Заличеното село Орлино
Някога оживено селище, днес туристическа зона с интересна история, свързана с Втората световна война.
Махала „Бърдуче“
Старинно селище на брега на яз. Доспат, пазещо духа и архитектурата на миналото.
