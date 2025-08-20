Български град от 2003 година се превърна в бижуто на Родопите

Кадър Уикипедия, Edal Anton Lefterov

От нова община до утвърден туристически център

Сърница е град (от 2003 г.) в Южна България.

Създадена като самостоятелна административна единица на 1 януари 2015 г., Сърница последователно инвестира в инфраструктура, екологични и дигитални проекти, пише Почивка Блиц

Въпреки малките си размери и планинските предизвикателства, общината успя да привлече значителни публични средства, да подобри жизнената среда и да върне усещането за местна идентичност и сигурност.

Ключови проекти и подобрения

На 3 август кметът Неби Бозов, заедно с Искра Михайлова – народен представител и зам.-председател на ПГ на ДПС – Ново начало, инспектираха ключови обекти. Сред тях:

Улица „Доспатска“ – стратегическа връзка за града, вече в напреднал етап на реализация.

Нова детска площадка в кв. „Петелци“ – зелена и безопасна зона за игра с европейски стандарт.

„Заедно с г-н Делян Пеевски и ДПС – Ново начало вървим напред, развиваме се и това е видимо и оценено от хората чрез подкрепата, която ни оказват“, подчерта кметът Бозов.

Туристически потенциал и атракции

Сърница привлича все повече туристи благодарение на подобрената инфраструктура, модерните хотели и уникалната природа. Ето пет от най-посещаваните места:

Екопътека „Окото“ – „Стената“

На 2 км от центъра, с панорамна гледка към яз. Доспат и околните хълмове.

„Побитият камък“

Впечатляваща скала с диаметър около 2,5 м, обгърната от мистерия и легенди.

Язовир „Доспат“

„Елмазеното око“ на Родопите – рай за риболовци, любители на водни спортове и търсачи на спокойствие.

Заличеното село Орлино

Някога оживено селище, днес туристическа зона с интересна история, свързана с Втората световна война.

Махала „Бърдуче“

Старинно селище на брега на яз. Доспат, пазещо духа и архитектурата на миналото.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!