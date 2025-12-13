Български град погна крадец на елха

Пиксабей

Открадната е една от елхичките, засадени за Коледа в обществени пространства в Радомир, това съобщи БНР, позовавайки се на информация от общината.

Камера е заснела как коледното дърво, украсено с много желание и радост от децата в района на военните блокове, е изскубано и отнесено от злосторника.

Сигналът е подаден от граждани. Община Радомир разполага с доказателства, които са предадени на органите на МВР, съобщават от администрацията и призовават всички граждани, които разполагат с допълнителна информация по случая или са станали свидетели на нередности, да съдействат на органите на реда, като подават сигнали към МВР или чрез установените канали на Общината.

