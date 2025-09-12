Български град разшири границите си с нов квартал

Кадър Фб

Бургас официално има нов квартал. Той се намира в територията между път I-6 „Бургас – София“, път „Бургас – Варна“, Северен обходен път и ул. „Транспортна“. Това е квартал „Хоризонт“, пише Труд.

Макар от известно време бургазлии вече да знаят, че той ще се казва така, това стана факт след гласуване на съветниците в морския град.

Местните депутати именуваха и нова улица с името „Дружба“.

Тя ще се намира в Промишлена зона „Юг-Изток“, на кръстовището с улица „Индустриална“.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!