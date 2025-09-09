Български градинар: С този уред от Лидл изгоних сляпото куче от двора

Кадър Дворът, Й. Пашалийски

Къртиците са сериозен проблем за всеки градинар.

Ето какво споделя препатил стопанин:

"В момента в Лидл го има този уред против гризачи. Сложих го и само за няколко часа сляпото куче вече избяга в далечния край, сега монтирах още две по периферията и мисля, че ще успея да го изгонят. От два месеца се боря с него и нищо друго не помогна."

Завърза се дискусия:

Ох, сложихме в моравата и все едно ги поканихме де що има къртици. Рие точно до устройството.

Имаме ги от миналото лято,поръчани от Тему....не вярвах,че вършат работа.Но....от както са в градината...няма нито една дупка от къртица.

При комшиите пък копаят точно до уреда.

Сляпото куче изрови този уред

Отива в другия край,

ама и там рови ...

Котка си вземете.

Един съвет - спирайте ги, ако има тази възможност, отвреме навреме, че свикват...и се губи ефекта.

Капнете няколко капки масло от Чаено дърво в дупката, налейте малко вода да може да се разнесе миризмата по галериите. Така прогоних къртицата, която беше много упорита и не искаше да си ходи . Изпитано!

