Български гвардейци с българското знаме маршируват на "Шан-з-Елизе" в Париж

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С участието на българските гвардейци в парада България за пореден път демонстрира своето място сред европейските партньори и съюзници, участвайки в едно от най-престижните военни събития в Европа.

Франция чества националния си празник – 14 юли, Деня на Бастилията, с впечатляващ военен парад по емблематичния булевард „Шан-з-Елизе“ в Париж. Тазгодишните тържества са посветени не само на историята и военните традиции на страната, но и на засиленото европейско сътрудничество в сферата на отбраната и подкрепата за Украйна, предаде Днес България.

В церемонията участват близо 6700 военнослужещи, десетки бойни самолети и хеликоптери, както и над 300 единици военна техника. Наред с подразделенията на френските въоръжени сили, в парада се включват и представители на държавите от т.нар. „Коалиция на желаещите“, сред които са и военнослужещи от Националната гвардейска част на България. Участие вземат също украински военни, което подчертава международната подкрепа за Киев.

Сред официалните гости на празничната церемония са украинският президент Володимир Зеленски, германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър, италианският президент Серджо Матарела, датският министър-председател Мете Фредериксен и още редица европейски лидери. България е представена от премиера Румен Радев.

Началото на парада поставя прочутата демонстрационна авиогрупа „Патрулите на Франция“, която традиционно изпълнява зрелищно въздушно шоу над Париж. В авиационната част на програмата участват и изтребители „Мираж 2000“, пилотирани както от френски летци, така и от украински пилоти, преминали обучение във Франция. В небето над френската столица се включват и военни самолети от десет европейски държави.

По време на церемонията е отдадена почит на френските военнослужещи, изпълняващи мисии по източния фланг на НАТО, включително в Румъния и Естония. Специално внимание е отделено и на Военноморските сили на Франция, които тази година отбелязват 400 години от своето създаване.

Честванията идват ден след срещата на лидерите от Коалицията на желаещите в Париж, на която беше потвърден ангажиментът за продължаване на военната помощ за Украйна, включително чрез укрепване на нейната противовъздушна отбрана.