Български калориен калкулатор помага за контрол на теглото

Онлайн калориен калкулатор на български език вече предлага на всички потребители бърз и безплатен начин да изчисляват дневния си енергиен прием и да планират хранителния си режим. Инструментът не изисква регистрация или лични данни, което гарантира удобство и сигурност, а интуитивният му интерфейс го прави достъпен както за начинаещи, така и за хора с опит в следенето на калории.

Калкулаторът работи на базата на приетата формула Mifflin-St Jeor. Тази формула се използва в много научни изследвания и се препоръчва от специалисти по хранене и треньори. Тя прави възможно точното изчисляване на нужния брой калории на ден, като се взема предвид основният метаболизъм. Този показател се променя според пола, качените килограми, ръста и възрастта на всеки потребител. По този начин резултатите отразяват индивидуалните различия между хората и дават по-реалистични препоръки.

Инструментът позволява на всеки потребител да въведе своите данни като пол, килограми и ръст, за да получи точни стойности за основния метаболитен разход, калориите нужни за запазване на теглото, както и тези за седмична загуба или покачване на тегло. Предвидена е и опция за задаване на различни цели, като например загуба или покачване на 0.5, 1, 1.5 или 2 килограма седмично. Това улеснява хората в планирането на храненето според конкретните им потребности и лични планове.

Една от най-полезните функции на този калкулатор е изчисляването на точния дневен прием на основните макронутриенти като въглехидрати, мазнини и протеини. Тази възможност е важна за хора, които спазват различни хранителни режими или имат нужда от по-подробно следене на храната, която приемат. Така те могат по-лесно да балансират диетата си и да извлекат максимална полза от избрания си режим.

Освен изброените изчисления, калкулаторът предоставя и подробна информация относно основни понятия, свързани с калориите и храненето. Предлагат се разяснения за базовия метаболизъм, какво представлява една калория, както и как калорийното съдържание влияе на теглото. Този подход помага на хората да разберат връзката между храненето, енергийния прием и разхода, и крайните резултати по отношение на теглото и здравето.

Инструментът се отличава с интуитивен интерфейс и ясен дизайн, което го прави удобен и лесен за ползване от широк кръг потребители. Всички хора, независимо от опита им с подобни приложения, могат да разберат как да използват калкулатора още от първия преглед. Достъпността му online и липсата на изискване за регистрация или предоставяне на лични данни увеличават доверието в него.

Новият български калориен калкулатор се превръща в полезен помощник за много хора, които търсят точност, сигурност и лесен достъп до изчисления, които подпомагат постигането на по-добро здраве и балансирано хранене.

*публикация

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!