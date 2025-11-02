Български къщи по 1500 лева на квадрат пусна завод край Търговище

Кадър Фб

Завод за сглобяеми дървени къщи откриха в Търговище.

Инвестицията на стойност 7 млн. лева е на мебелната компания „Мебел стил“ ООД, която през 2025 г. отбелязва 30-ата си годишнина.

От този ноември за българския пазар в Modera house ще се произвеждат сглобяеми дървени къщи по метода ПРЕФАБ, съобщиха собственикът и управителят на компанията Иво Илиев и Динко Данев, предаде Дарик.

Проектът се развива от 2023 г., но осъществяването му отнема време както заради административни процедури, така и заради обучението на екипа, което се провежда от 2024 г. до миналия месец.

За компанията днес работят 15 служители, които са "крали" занаят от най-добрите компании в областта, работещи в Германия и Австрия, разказва Динко Данев.

Край фабриката в Търговище само за месец те вече са изградили мострена къща от 75 кв. метра, в която ще бъдат демонстрирани предимствата на този тип строителство.

Екипът на Modera house пред административната сграда на завода в Търговище

Какво е ПРЕФАБ къща и колко време отнема изграждането й?

ПРЕФАБ (от prefabricated) е технология на създаване на сглобяеми къщи, при която те се произвеждат до 90% готовност в завода.

Тази работа в контролирана среда гарантира постоянна температура за материалите, добри условия за работниците и високо качество на проектите, обяснява Динко Данев.

След като слязат от автоматизираната производствена линия във фабриката, стенните и покривни панели се сглобяват, добавя се дограма и се полага мазилка. Процесът отнема около 1-4 дни.

На мястото на изграждане на къщата се създава бетонен фундамент, което пък трае от 1 до 2 седмици. Вътрешните довършителни работи са 3-4 седмици. Така домът, върху който работят между 4 и 6 човека, е готов не за години или месеци, а за дни.

Следващата стъпка, към която компанията вероятно ще прибегне в бъдеще, е сглобяване в завода не само на панели, а на модули – например, всички мокри помещения (баня, тоалетна), които директно след това могат да се спуснат в къщата, посочва Иво Илиев.

Мострената къща край завода на Modera house в Търговище, създадена за един месец

Какви са предимствата на този тип къщи?

Докато за създаването на един дом със стоманено-бетонна конструкция са нужни поне две години, сглобяемите дървени къщи на Modera house са на разположение на собствениците си в рамките на 2 до 3 месеца - от сключването на договора до нанасянето.

Този тип сгради са по-леки, което означава, че намалява възможността да се срутят по време на земетресение. Производството им в завода се следи много по-детайлно и внимателно, което елиминира грешките и споровете с майстори.

Почти няма невъзможни неща откъм дизайн – по-облите форми са трудни, но не и невъзможни, признава Динко Данев и добавя, че тези сгради са много по-предвидими като цена, защото се изграждат бързо и всичко е планирано.

Освен това експлоатационният им живот е съпоставим с този на обикновеното строителство, показва практиката от Германия, Австрия и Швейцария, където все още съществуват къщи с дървена конструкция, построени около хиляда и четиристотната година.

ПРЕФАБ къщите са с висока енергийна ефективност, което гарантира по-ниски сметки за електричество. Те са екологични - с нисък въглероден отпечатък и създадени от възобновяеми материали. Дървеният материал за изграждането им е сертифициран и се внася от Австрия и Германия.

Строежът на сглобяеми къщи с дървена конструкция вече се финансира и от банки, като у нас две от финансовите институции имат специално създадени продукти за такъв тип къщи. Законът позволява и да бъдат застраховани.

Колко струват къщите?

Цената на сглобяемите къщи на Modera house започва от 1 500 лева без ДДС на квадратен метър.

Тя зависи от много различни фактори, най-важният от които е изборът на покрив, дограма и фасада. Едва след това се стига до интериора, където също има много варианти.

Първата си къща заводът ще произведе за семейство от търговищкото село Стража. Тя е с площ от 75 квадрата плюс 40 кв. м веранда и ще бъде използвана за основно жилище, уточни Иво Илиев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!