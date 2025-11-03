Български моряци отказаха десетки хиляди евро и пуснаха много рядка риба в Черно море

Кадър Ютуб

Екипажът на рибарския кораб „Свети Никола 1“ тази сутрин направи изключителен жест като освободи есетра, която се бе оплела в мрежите им, пише Флагман.бг.

Рибарите съобщават, че екземплярът бил дълъг 234 см, тежащ над 120 кг – рядка находка, която те пуснаха обратно в Черно море, независимо от факта, че можеше по груби изчисления, да я продадат за поне 15-16 хил. евро.

Уловът на есетрови риби в България, е забранен, но публична тайна, е че много рибари не си поплюват, ако хванат подобен гигант.

Общоизвестен факт е, че популацията на есетрата, която се е появила на земята още преди динозаврите, е застрашена от изчезване. Редица страни са подписали конвенция по опазване на биологичния вид. Основната причина за свръх експлоатацията е изключително високата икономическа стойност на хайвера – любимият на елита черен хайвер.

Йордан Апостолов, създател на първата ферма за развъждане на есетри на закрито на Балканите, поздрави екипажа на „Свети Никола 1“.

„Това е изключителен жест, който е направен от тези рибари, защото много малко хора биха го сторили. За съжаление, повечето щяха досега да са разфасовали и продали тази риба. Тя е много скъпа. Есетрата е проходна риба, живее в сладка и солена вода. Това, което виждам на видеото е сибирска есетра, а екземплярът действително тежи над 120 кг“, обяснява Апостолов.

Хайверът е минимум 10% от теглото, т.е. 12-13 кг черен хайвер, който се продава за над 1200 евро за кг. Месото на дивата есетра се търгува по 11-12 евро за кг, а общата стойност на тази риба със сигурност ще надхвърли 15 хил. евро.

Уловът на дива есетра е забранен. България участва в международна конвенция за забрана за улов в Черно море и риба. Пазар обаче има – посредници са готови незабавно да откупят всяко налично количество, което се пласира по скъпи ресторанти и частни клиенти.

