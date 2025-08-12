Български народен трик премахва мазнината от печката

Пиксабей

Чистата печка е мечтата на всяка домакиня, която често остава недостижима. Това е така, защото колкото и внимателно да готвим, капки мазнина все пак падат върху повърхностите и не всеки може да ги измие веднага, пише Жената Блиц.

Ако сте в списъка на тези, които са започнали почистване, разберете как да почистите дръжките на печката със средства, които гарантирано имате у дома.

В България има домакини, които не искат да използват закупени химикали, въпреки че е много удобно. Няма нищо по-лесно от това да отворите бутилка, да излеете гел или крем върху мръсна повърхност и да чакате.

„Народните“ средства обаче все още са много популярни, защото екологично чистите съставки са по-безопасни за хората от всяка висококачествена „химия“. Има няколко варианта как да почистите дръжките на газова печка от мазнини почти мигновено.

Преди почистване обаче е важно правилно да свалите дръжките. Универсален метод е да изключите котлона, да изчакате, докато се охлади, ако сте готвили нещо преди това.

След това хванете дръжката, натиснете я и я завъртете малко обратно на часовниковата стрелка. Ще видите как частта „се отлепва“ и може лесно да се извади.

При някои модели котлони не е необходимо да завъртате дръжките, за да ги извадите - просто ги натиснете.

Най-добрите трикове за премахване на упорити мазнини от газовата печка

И така, първият вариант за почистване на дръжките на котлона е да използвате разтвор от оцет и вода. Подгответе частите, като ги накиснете в смес от посочените съставки в съотношение 1:1 за 20 минути.

След това ги извадете, поръсете със сода бикарбонат и изтъркайте със стара четка за зъби. Накрая не забравяйте да изплакнете дръжките под течаща вода.

Вторият вариант е смес от амоняк и сапун. По-добре е да работите с такъв разтвор в маска, за да не вдишвате амонячни пари. Разтворете една чаена лъжичка амоняк и една супена лъжица течен сапун в литър топла вода.

Можете да използвате и домакински сапун, тогава ефектът ще бъде по-силен. Потопете дръжките в сместа, изчакайте 15-20 минути, след което ги извадете, разтъркайте с мека гъба и изплакнете под вода.

На последния етап можете допълнително да полирате дръжките, като използвате същия разтвор от оцет и вода, само че пропорцията вече трябва да е 2:1 (2 части оцет към 1 част вода). Потопете парцал в тази смес и просто полирайте частите на печката, докато заблестят.

